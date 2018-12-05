Чтобы больницы Владимирской области меньше платили за электричество, область потратила почти 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:30 2018-12-05T17:30:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2018 году в больницах и ФАПах Владимирской области провели энергосберегающие мероприятия на сумму 7,8 млн рублей.

В частности, в стационаре и поликлинике города Костерёво Петушинского района отремонтирована кровля, а в самой районной больнице установлены энергосберегающие лампы. В поликлинике Судогодской ЦРБ, а также в ФАПах деревни Ново-Петрово, села Чамерево и в амбулатории села Мошок установлены пластиковые окна. В ФАПах сёл Ликино и Болотское Судогодского района смонтированы современные газовые и электрические системы отопления. В Гусь-Хрустальном специализированном доме ребёнка завершается капитальный ремонт фасада с его утеплением.

В 2019 году повышение энергоэффективности в сфере здравоохранения продолжится. Планируется капитально отремонтировать системы отопления Александровской районной больницы, поликлиники Детской больницы округа Мурома и амбулатории деревни Пекша Петушинского района и другое. На эти и другие работы из областного бюджета будет выделено 20 млн рублей.