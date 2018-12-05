В Коврове загорелся мусорный контейнер

5 Дек. 16:10 2018-12-05T16:10:33+03:00

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Ококоло 12.40 5 декабря в Коврове, на ул. Малеева, загорелся мусорный контейнер. В МЧС сообщили о возгорании в 12.47. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона. Общая площадь пожара составила 2 кв. м. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Возможно, кто-то поджог.

К ликвидации последствий пожара привлекались 1 единица техники и 3 человека.