2018-12-05T16:04:44+03:00
Происшествия

В Гороховце предприниматель попался на попытке дать взятку

Местный житель хотел избежать административной ответственности
Ирина Мальцева
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В сентябре гороховецкая прокуратура проводила проверку и в одном из местных магазинов обнаружила товары с торговым знаком «Адидас». При этом документов на эту продукцию не было, как и лицензионного соглашения с правообладателем. Подозрительные товары изъяли, а индивидуального предпринимателя вызвали в прокуратуру, чтобы выслушать объяснения. Надеясь избежать административной ответственности и заодно вернуть продукцию, бизнесмен предложил старшему помощнику прокурора взятку – тридцать тысяч рублей. Сотрудник прокуратуры от денег отказался, а предпринимателю предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу. Сейчас дело поступило в Гороховецкий районный суд, максимальное наказание, которое грозит обвиняемому – восемь лет лишения свободы со штрафом.

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