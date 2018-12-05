2018-12-05T14:09:45+03:00
Происшествия

Кольчугинцы попались на кражах аккумуляторов и видеорегистраторов

Двух товарищей ждет суд
Ирина Мальцева
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Двадцапятилетний и двадцатишестилетний жители Кольчугино с марта по июнь зарабатывали, похищая аккумуляторы и видеорегистраторы из автомобилей местных жителей. Украденные приборы молодые люди успешно продавали. По версии следствия, приятели выходили «на дело» пять раз, общая сумма ущерба, причиненная ими владельцам машин, превысила 36 тысяч рублей. Сейчас товарищи взяты под стражу, им предъявлено обвинение в совершении кражи, уголовное дело направлено в суд.

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