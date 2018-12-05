Владимирцы паникуют в соцсетях: якобы «школы оцеплены полицией»

5 Дек. 13:51 2018-12-05T13:54:39+03:00

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В социальных сетях появилась информация от владимирских родителей о том, что якобы «школы Владимира оцеплены полицией, детей группами выводят и выдают родителям». Связывают это с тем, что со вчерашнего вечера полиция ведет розыск 61-летнего Юрия Петрова, сотрудника ведомственной охраны из Мурома, который вечером 4 декабря оставил свой пост и с боевым оружием и патронами уехал в неизвестном направлении.

Однако, несмотря на то, что полиция действительно работает в усиленном режиме, никаких действий в школах она не предпринимает. Школы не оцеплены, детей не эвакуируют.

Более того, сегодня владимирские школьники вообще не учатся! Занятия отменены в связи с тем, что ученики 11 классов пишут выпускное сочинение. Но и 11-классников в школах уже нет, так как время, отведенное на работу, уже закончилось, и дети ушли по домам.

Кто и зачем распускает слухи об «оцепленных полицией школах» - неизвестно, но, очевидно, это явление того же типа, что и распространение слухов о «наркомарских шприцах», воткнутых в скамейки, и прочих страшилок. В психологии это явление называется «моральная паника» - когда при крупном ЧП люди хотят как-то себя обезопасить и предпринимают такие бессмысленные действия.