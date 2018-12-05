Владимирец выложил в интернет интимные фото знакомой

5 Дек. 13:42 2018-12-05T13:42:38+03:00

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Семнадцатилетняя девушка в одной из социальных сетей в августе это года познакомилась с молодым человеком, уверявшим, что ему около 24 лет. Пара некоторое время переписывалась, а потом договорилась о реальной встрече. Как оказалось, под маской молодого человека скрывался сорокачетырехлетний местный житель, который и пришел на свидание. Девушка пообщалась со взрослым мужчиной, однако продолжения знакомства не последовало. Обидевшись и надеясь добиться продолжения, владимирец стал угрожать ей разглашением приватной информации. Не добившись желаемого, он распространил в соцсетях интимную фотографию девушки. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за нарушение неприкосновенности частной жизни несовершеннолетней. Он признал свою вину и выплатил семье девушки компенсацию за моральный ущерб. Сейчас дело готовится к направлению в суд.