2018-12-05T13:41:09+03:00
Общество

Выступление театра танца "Гжель" во Владимире перенесли на январь

Все билеты действительны
Алексей СУХОВ
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15 декабря на сцене областной филармонии должен был выступить Московский театр танца "Гжель". Однако в связи с изменением гастрольного графика концерт переносится на 13 января 2019 года, начало в 17 часов. Билеты с датой «15 декабря» действительны!

Московский государственный академический театр танца «Гжель» был основан известным хореографом, народным артистом России, профессором Владимиром Захаровым в 1988 году к 650-летию существования одного из самых известных и узнаваемых исконно русских промыслов – «Гжель». В 1993 году театр стал государственным, а в 1999 ему был присвоен академический статус.

Театр по праву может считаться культурной визитной карточкой Москвы, он стремится рассказать языком танца о народных российских промыслах, передать их дух и красоту. В многообразных композициях, миниатюрах ожили творения мастеров народных художественных промыслов, передавая будущим поколениям знания о таких разновидностях народной росписи как гжель, палех, жостово и павловопосадские узоры.

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