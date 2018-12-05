Сбежавший из Мурома в Подмосковье охранник был судим за кражу

5 Дек. 13:24 2018-12-05T16:09:27+03:00

В 90-е у него был собственный бизнес

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В соцсетях появилась ориентировка на сбежавшего с поста охранника Ведомственной охраны на железнодорожном транспорте Юрия Петрова. В ней указано, что 61-летний мужчина в 2005 году был судим по статье 158 ("Кража"). В 1990-ые мужчина имел собственный бизнес.

В ориентировке указано, что мужчина коммуникабелен, общителен, хитер и уперт.

Напомним, Юрий Петров сбежал с поста на железнодорожном мосту на 293-ем километре Горьковской железной дороги под Муромом 4 декабря около 17.30 на своей машине ВАЗ-2108. С собой он забрал АКМ и два снаряженных патронами магазина. Он ограбил частный дом в деревне Высоково в Селивановском районе, похитив 800 тысяч рублей и охотничье ружье, затем направился в Московскую область. Утром его машину заметили в городе Реутове.