2018-12-05T13:18:05+03:00
Общество

Двухлетнюю девочку, умершую от менингита во Владимире, не успели вовремя доставить в реанимацию

По версии Геннадия Прохорычева, это могло стать причиной смерти ребенка
Ирина Мальцева
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Сообщения о гибели двухлетней малышки появились 3 декабря, девочка умерла от менингита. Сейчас проводится доследственная проверка. По предварительным данным, родители за пару дней до смерти ребенка обратились в поликлинику на Токарева, на следующий день, когда у девочки поднялась температура до 40 градусов, вызвали скорую. Девочке дали жаропонижающе, но спустя три часа, когда температура вновь подскочила, папа с мамой вызвали скорую снова. Врачи, заметившие сыпь на теле, увезли малышку в реанимацию, но спасти ее не удалось.

- Конечно, необходимо строительство инфекционного корпуса в Областной детской клинической больнице, потому что в инфекционном корпусе на Токарева не хватает мест, и там нет детской реанимации, детей приходится вести в областную больницу, теряя на это время. Не исключено, что в случае с двухлетней девочкой, умершей от менингита, ее просто не успели довести, - сказал уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев.

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