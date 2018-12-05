2018-12-05T13:12:28+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают на первый зимний концерт Центра классической музыки

Впервые во Владимире выступит дуэт органиста Луки Гаделия и приглашенной солистки Большого театра Кристины Эшба
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено Центром классической музыкифото предоставлено Центром классической музыки
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Луку Гаделия по праву называют «культурным брендом Абхазии»: благодаря его выступлениям меломаны Европы узнали о жаркой и загадочной «Стране Души». Лука солист-органист Государственного концертного зала Пицундского храма (Абхазия), награжден дипломом «Лучший музыкант года».

Супруга Луки – солистка Абхазской государственной филармонии Кристина Эшба. Её колоратурное сопрано уже звучало в Большом театре, Большом Кремлёвском Дворце, лучших залах и соборах Москвы, Барселоны. Рима и Оксфорда. Как и Лука, Кристина – выпускница Академии им. Гнесиных, солистка Абхазской Государственной филармонии. .

8 декабря в исполнении Кристины Эшба совместно с Лукой Гаделия прозвучат произведения Баха, Генделя, Вивальди, Глинки, Видор, Дюбуа и других композиторов.

Начало концерта - в 18.30. Цена билета - 300, 400 рублей.

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