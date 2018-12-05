В муромском кафе задержали серийного вора
29 ноября текущего года в полицию обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина - работник магазина - сообщила о краже ее телефоа. Сумма ущерба превысила 8500 рублей.
Как выяснили полицейские, вор, когда не было кассира, похитил с ее рабочего места оставленный без присмотра сотовый телефон. Спустя несколько часов ранее судимый 43-летний местный житель был задержан в одном из кафе. В содеянном он сознался. При личном досмотре у него нашли тот самый телефон.
По информации пресс-службы УМВД, мужчина был причастен еще к одной краже - он вырвал сумку у женщины в магазине, когда она отвернулась к витрине. Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей.
На мужчину возбуждены уголовные дела за кражу.
Расследование продолжается. Проводится проверка на причастность подозреваемого аналогичным преступлениям.