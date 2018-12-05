2018-12-05T12:59:02+03:00
Происшествия

В муромском кафе задержали серийного вора

Его заключили под стражу
Валерия Рудометова
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29 ноября текущего года в полицию обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина - работник магазина - сообщила о краже ее телефоа. Сумма ущерба превысила 8500 рублей.

Как выяснили полицейские, вор, когда не было кассира, похитил с ее рабочего места оставленный без присмотра сотовый телефон. Спустя несколько часов ранее судимый 43-летний местный житель был задержан в одном из кафе. В содеянном он сознался. При личном досмотре у него нашли тот самый телефон.

По информации пресс-службы УМВД, мужчина был причастен еще к одной краже - он вырвал сумку у женщины в магазине, когда она отвернулась к витрине. Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей.

На мужчину возбуждены уголовные дела за кражу.

Расследование продолжается. Проводится проверка на причастность подозреваемого аналогичным преступлениям.

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