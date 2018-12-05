2018-12-05T12:53:49+03:00
Общество

В Гусь-Хрустальном районе открылся историко-краеведческий музей

Экспонаты рассказывают об истории посёлка, русском быте и основных ремёслах
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской областифото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области
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В средней общеобразовательной школе посёлка Уршельский Гусь-Хрустального района после реконструкции торжественно открыт историко-краеведческий музей «Наследие».

Экспонаты «Наследия» рассказывают об истории посёлка, русском быте и основных ремёслах, а также о развитии стекольного производства во Владимирской области. Отдельная экспозиция посвящена землякам – героям Великой Отечественной войны, а также воинам-интернационалистам.

Историко-краеведческий музей станет площадкой для проведения тематических уроков и внеклассных интерактивных занятий, презентаций, семинаров, познавательных игр и конкурсов.

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