2018-12-05T12:53:49+03:00
Общество

В Гусь-Хрустальном районе открылся историко-краеведческий музей

Экспонаты рассказывают об истории посёлка, русском быте и основных ремёслах
Алексей СУХОВ
Поделиться:
фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской областифото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области
Изменить размер текста:

В средней общеобразовательной школе посёлка Уршельский Гусь-Хрустального района после реконструкции торжественно открыт историко-краеведческий музей «Наследие».

Экспонаты «Наследия» рассказывают об истории посёлка, русском быте и основных ремёслах, а также о развитии стекольного производства во Владимирской области. Отдельная экспозиция посвящена землякам – героям Великой Отечественной войны, а также воинам-интернационалистам.

Историко-краеведческий музей станет площадкой для проведения тематических уроков и внеклассных интерактивных занятий, презентаций, семинаров, познавательных игр и конкурсов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Суздале на парня напал грабитель с ножом
В Смоленском храме Мурома теперь хранится частица мощей Николая Чудотворца
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Владимирский Следком возбудил два уголовных дела против уклонистов от армии
По владимирским квартирам ходят мошенники, которые "проверяют" пожарную безопасность
Актер Евгений Миронов предложил помощь в восстановлении мемориальной доски Солженицыну в Гусь-Хрустальном
Одиноких пенсионеров и детей во Владимире угостят мандаринами
В преддверии нового года владимирцев приглашают сдать кровь
«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя
В Оргтруде откроется обновленный хоккейный корт
В Меленковском районе женщина украла технику у своей родственницы
Под Гусь-Хрустальным лоб в лоб столкнулись два авто - «Рено» всмятку
Попавшийся на продаже «паленого шмота» предприниматель хотел откупиться взяткой
Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП
В Покрове загорелось офисное здание
В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей
Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков
Во Владимирской области один человек заболел гриппом
Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира