В Гусь-Хрустальном районе открылся историко-краеведческий музей
Экспонаты рассказывают об истории посёлка, русском быте и основных ремёслах
фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области
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В средней общеобразовательной школе посёлка Уршельский Гусь-Хрустального района после реконструкции торжественно открыт историко-краеведческий музей «Наследие».
Экспонаты «Наследия» рассказывают об истории посёлка, русском быте и основных ремёслах, а также о развитии стекольного производства во Владимирской области. Отдельная экспозиция посвящена землякам – героям Великой Отечественной войны, а также воинам-интернационалистам.
Историко-краеведческий музей станет площадкой для проведения тематических уроков и внеклассных интерактивных занятий, презентаций, семинаров, познавательных игр и конкурсов.