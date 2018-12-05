В Камешкове загорелся супермаркет "Дикси"

СЕГОДНЯ 10:25 2018-12-05T10:25:16+03:00

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5-го декабря в 02.03 в МЧС поступило сообщение о загорании супермаркета "Дикси" в Камешкове, на ул. Школьной.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в 02.06 на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, которое установило, что в магазине горит кровля.

В результате сгорел мансардный этаж на площади 480 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Однако уже сейчас можно сказать, что спасателям сообщили о пожаре поздно - огонь уже распространился по всей площади кровли. Но пожарные смогли отстоять здание.

Всего к тушению пожара привлекалось 53 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России – 40 человек и 14 единиц техники.

Время ликвидации последствий пожара (включая «проливку») – 07.00.