Во Владимире заработала Почта Деда Мороза
Специальный ящик, в которой владимирские дети могут опустить письма самому настоящему Деду Морозу в его резиденцию Великий Устюг, появился в трех владимисрких отделениях Почты России: в центральном отделени на улице Подбельского, 2, а также на улице Юбилейной, 50 и улице Горького, 60.
Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями будет осуществляться ежедневно. А чтобы все послания были доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг вовремя и волшебник смог прислать ответ, родителям и детям напоминают, что свой пдрес нужно указать правильно, на забыв написать индекс.
Письмо Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую марку.