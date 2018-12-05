2018-12-05T10:19:30+03:00
Общество

Во Владимире заработала Почта Деда Мороза

Специальный ящик появился в трех городских почтовых отделениях
Ольга МАКАРОВА
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Специальный ящик, в которой владимирские дети могут опустить письма самому настоящему Деду Морозу в его резиденцию Великий Устюг, появился в трех владимисрких отделениях Почты России: в центральном отделени на улице Подбельского, 2, а также на улице Юбилейной, 50 и улице Горького, 60.

Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями будет осуществляться ежедневно. А чтобы все послания были доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг вовремя и волшебник смог прислать ответ, родителям и детям напоминают, что свой пдрес нужно указать правильно, на забыв написать индекс.

Письмо Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую марку.

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