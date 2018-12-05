В Сызрани задержали грабителя, который сбил и обворовал пенсионерку из Владимира

СЕГОДНЯ 10:12 2018-12-05T10:12:33+03:00

Он предложил отвезти ее в больницу, а в машине похитил сумку и золотые сережки

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Сотрудниками уголовного розыска задержан 22-летний житель Сызрани. Его арестовали и доставили во Владимирскую область по подозревнию в грабеже на территории Суздальского района.

Полицейскими установлено, что весной этого года молодой человек, передвигаясь на автомобиле без номеров, сбил 82-летнюю жительницу города Владимира. Предложив подвезти женщину до больницы, он вывез ее в Суздальский район, и, остановив машину на облочине, забрал у пожилой женщины сумку и золотые сережки. Послы выгнал женщину и салона машины и скрылся. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, превысила 25 000 рублей.

Найти грабителя удалось в Сызрани, где он проживал. Его уже доставили во Владимирскую область.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».