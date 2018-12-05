Из Мурома в Москву сбежал вооруженный автоматом ВОХРовец

СЕГОДНЯ 10:09 2018-12-05T10:09:23+03:00

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5 декабря рано утром с поста на охраняемом объекте (мост) в Муроме сбежал вооруженный ВОХРовец. С собой он захватил автомат Калашникова и два полностью снаряженных магазина у нему. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, 61-летний охранник Юрий Петров с автоматом на своей машине ВАЗ-2109 цвета черный металлик уехал в Москву. В последний раз мужчину видели в Ленинском районе Московской области (районный центр - Видное).

В столице объявлен в план "Сирена".

Ранее сообщалось, что из Мурома с поста сбежал вооруженный солдат срочной службы.