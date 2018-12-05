2018-12-05T10:06:15+03:00
Общество

На Пекинке на четверть снизилось число ДТП с пешеходами

Это объясняют реконструкцией федеральной трассы М-7
Вероника ПАНИНА
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В 2018 году во Владимирской области на 27% (с 59 до 43 случаев) снизилось число ДТП с участием пешеходов на федеральной трассе М-7. В том числе на Пекинке на 35% (с 26 до 17 случаев) уменьшилось количество наездов на пешеходов на «зебре».

В организации, отвечающей за ремонт Пекинки - ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород - объясняют это успехом работ по реконструкции дороги, особенно установкой надземных переходов на месте обыкновенных «зебр». Стационарные надземные переходы поставили на 154 километре в городе Лакинске и 168 километре в районе станции Колокша Владимирской области. Для людей с ограниченными возможностями они оборудованы подъемными площадками.

Восемь аналогичных модульных конструкций установили возле городов Киржач и Покров, деревень Омутищи и Анино Владимирской области. Кроме того, во время ремонтов устанавливают сборно-разборные надземные переходы, которые по необходимости переносят с места на место. Например, после того, как два модульных надземных пешеходных перехода на 149-м и 156-м км в Лакинске заменили капитальными строениями, освободившиеся конструкции перенесли в Старые Петушки на 121-й и 122-й км.

Кроме того, на подъезде к Владимиру от трассы М-7 в поселке Боголюбово установили 4 км пешеходного ограждения.

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