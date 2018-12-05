Представителем Владимирской области в Москве станет Вячеслав Климанов

5 Дек. 09:57 2018-12-05T14:39:25+03:00

С 2011 года он замещал должность главы аппарата ЗС региона

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4 декабря губернатор Владимирской области Владимир Сипягин назначил врио вице-губернатора и руководителя представительства администрации Владимирской области при Правительстве РФ Вячеслава Климанова. К работе он приступил сегодня.

Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что с 2011 года Вячеслав Климанов замещал должность руководителя аппарата Заксобрания Владимирской области.

Вячеслав Петрович Климанов родился в 1959 году в городе Пушкино Московской области. Закончил Московский областной государственный институт физической культуры.С 1982 года - тренер-преподаватель плавательного бассейна спорткомплекса "Олимпийский" в Москве. В 1990 году назначен заместителем председателя постоянной комиссии по охране здоровья человека Дзержинского районного Совета народных депутатов Москвы. С 1994 года работал в администрации президента РФ. Прощел путь от ведущего специалиста до заместителя начальника департамента массовых мероприятий протокольно-организационного управления. Во Владимирской области с 2011 года.