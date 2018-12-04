Спортсмен из Юрьев-Польского взял золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по стрельбе

СЕГОДНЯ 18:30 2018-12-04T18:35:01+03:00

В соревнованиях участвуют около 300 спортсменов из всех регионов России

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3 декабря в Ижевске стартовали Всероссийские соревнования по стрельбе. Соревнования продлятся до 8 декабря.

В них участвуют около 300 спортсменов из всех регионов России. Владимирскую область представляют два человека.

Юрьев-Польский спортсмен-винтовочник Александр Новиков завоевал золотую медаль. Спортсмен стал лучшим в стрельбе из положения лежа.