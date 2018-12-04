Спортсмен из Юрьев-Польского взял золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по стрельбе
В соревнованиях участвуют около 300 спортсменов из всех регионов России
фото предоставлено департаментом физкультуры и спорта
Изменить размер текста:
3 декабря в Ижевске стартовали Всероссийские соревнования по стрельбе. Соревнования продлятся до 8 декабря.
В них участвуют около 300 спортсменов из всех регионов России. Владимирскую область представляют два человека.
Юрьев-Польский спортсмен-винтовочник Александр Новиков завоевал золотую медаль. Спортсмен стал лучшим в стрельбе из положения лежа.