2018-12-04T18:35:01+03:00
Спорт

Спортсмен из Юрьев-Польского взял золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по стрельбе

В соревнованиях участвуют около 300 спортсменов из всех регионов России
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом физкультуры и спортафото предоставлено департаментом физкультуры и спорта
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3 декабря в Ижевске стартовали Всероссийские соревнования по стрельбе. Соревнования продлятся до 8 декабря.

В них участвуют около 300 спортсменов из всех регионов России. Владимирскую область представляют два человека.

Юрьев-Польский спортсмен-винтовочник Александр Новиков завоевал золотую медаль. Спортсмен стал лучшим в стрельбе из положения лежа.

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