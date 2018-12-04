Спортсменки из Владимирской области завоевали «золото» и «бронзу» на всероссийских соревнованиях по боксу
Девушки отобрались на первенство России
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Турнир «Олимпийские надежды» проходил с 27 ноября по 1 декабря в подмосковном городе Королёве. В соревнованиях участвовали около 230 боксеров из более чем 35 регионов России.
Алина Сафина из Кольчугино и Яна Никифорова из Киржача завоевали золотую и бронзовую медали и отобрались на первенство России.
Обе спортсменки выступали среди девушек 14-15 лет. Сафина - в весовой категории до 63 кг, Никифорова – в весовой категории до 48 кг.