2018-12-04T18:18:52+03:00
Общество

Во владимирские интернаты и реабилитационные центры для детей придет "Лето"

Некоммерческая организация «Светлица» начинает бесплатные занятия для детей по развитию эмоционального интеллекта
Алексей СУХОВ
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Авторская программа «Лето» - это серия занятий с психологами, которые помогут ребенку ориентироваться в своих чувствах и чувствах других, помогут ребенку стать более общительным.

Проект направлен на детей из социально незащищенных категорий, для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Первой площадкой стал Центр патологии речи и нейрореабилитации Владимира. Вскоре занятия начнутся и во Владимирском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Особенность и уникальность проекта - в работе психологов по развитию эмоциональной грамотности детей с помощью арт-терапии (театра теней), психологических игр и методов канистерапии (собакотерапия).

На примере лесных зверей в спектаклях театра теней дети научатся видеть эмоции. Озвучивая роли в спектакле театра теней, дети получат навык высказывать эмоции и расширят свой репертуар реагирования на эмоции других. Во второй части проекта полученные навыки дети закрепят на занятиях с собаками под руководством специалиста.

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