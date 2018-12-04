2018-12-04T17:38:03+03:00
Общество

Муромлянку лишили жизненно необходимого лекарства

Покупать препараты онкобольной пришлось за свой счет
Ирина Мальцева
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Женщина-инвалид первой группы обратилась с рецептом в местную аптеку с рецептом на получение льготного лекарства, положенного ей как онкобольной и включенного в список жизненно необходимых лекарств. По закону необходимый препарат ей должны были выдать максимум через десять дней после обращения, однако она не могла добиться их ждала их больше месяца. В итоге жительница Мурома вынуждена была купить упаковку лекарства, стоившую сорок тысяч рублей, за свой счет, чтобы не прерывать курс лечения. Прокуратура, защищая права больной, обратилась в суд с исковым заявлении о взыскании средств, потраченных на лечение, которое сейчас находится на рассмотрении.

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