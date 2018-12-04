Во Владимирской области на 30% увеличили ставки зарплат работникам государственных учреждений культуры
Губернатор Владимирской области подписал постановление об увеличении базовых ставок зарплат работников госучреждений культуры. Зарплаты поднимут как работникам культуры среднего звена, так специалистам ведущего звена и научным работникам.
Кроме того, больше будут зарабатывать работники культуры искусства и кинематографии первого и второго уровней, а также артистам и техническим исполнителям вспомогательного состава.
Кроме того, глава региона рекомендовал органам местного самоуправления принять меры, направленные на увеличение базовых окладов работников муниципальных учреждений культуры, финансируемых за счёт средств местных бюджетов.