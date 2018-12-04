Во Владимирской области на 30% увеличили ставки зарплат работникам государственных учреждений культуры

4 Дек. 17:29 2018-12-04T17:29:42+03:00

Зарплаты поднимут и артистам, и научным работникам

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Губернатор Владимирской области подписал постановление об увеличении базовых ставок зарплат работников госучреждений культуры. Зарплаты поднимут как работникам культуры среднего звена, так специалистам ведущего звена и научным работникам.

Кроме того, больше будут зарабатывать работники культуры искусства и кинематографии первого и второго уровней, а также артистам и техническим исполнителям вспомогательного состава.

Кроме того, глава региона рекомендовал органам местного самоуправления принять меры, направленные на увеличение базовых окладов работников муниципальных учреждений культуры, финансируемых за счёт средств местных бюджетов.