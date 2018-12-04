2018-12-04T17:13:59+03:00
Общество

«Владимирпассажиртранс» получит 60 миллионов

Деньги выделят из городского бюджета на возмещение недополученных доходов
Ирина Мальцева
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Во Владимире продолжается утверждение бюджета на следующие три года. Финансовый документ принят в первом чтении, сейчас депутаты распределяют средства по отдельным статьям. На «Транспорт» в следующем году выделено 64 миллиона рублей, большая часть из которых - 60 миллионов - пойдет АО «Владпассажиртранс». Деньги предназначены на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским автомобильным и электротранспортом. Кстати, в прошлом году сумма компенсации была значительно выше – 75 миллионов рублей. Кроме того, в казне предусмотрены деньги и на оплату проезда пенсионеров и льготников в автобусах и троллейбусах.

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