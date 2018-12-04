2018-12-04T17:08:41+03:00
Происшествия

В Вязниках вор срезал провода и оставил без связи 15 абонентов

Уголовное дело передано в суд
Артём Черепанов
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Вязниковская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. По версии следствия, мужчина срезал 26 метров силового кабеля и оставил без связи 15 абонентов местной АТС. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

Ущерб, нанесенный вором, составил 2,3 тысячи рублей. Кабель он стал в пункт приема цветмета. Мужчина дал признательное показание, уголовное дело в его отношении направлено в суд.

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