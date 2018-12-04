2018-12-04T15:59:20+03:00
Общество

Москва подарила Владимирской области 30 снегоуборочных машин

Еще 28 новых машин купили на свои деньги
Артём Черепанов
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Правительство Москвы в 2018 году передало в собственность Владимирской области 30 различных снегоуборочных машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Еще 28 машин было было куплено в этом году за счет средств областного бюджета. Это 14 автогрейдеров, 6 дорожных машин, а также мини-погрузчики, снегопогрузчики и подметальные машины. Все эти машины переданы в распоряжение муниципалитетов.

Всего в 2018 убирать снег на дорогах Владимирской области будут 398 снегоуборочных машин различного назначения. Заготовлено более 228 тысяч тонн пескосоляной смеси.

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