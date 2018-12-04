Пьяные кольчугинские школьники изнасиловали бездомную на трубах

СЕГОДНЯ 15:47 2018-12-04T16:06:44+03:00

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СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела троих несовершеннолетних жителей Кольчугино и их 18-летнего приятеля, обвиняемых сразу в нескольких преступлениях.

6 апреля подростки украли из сетевого магазина алкоголь на 950 рублей. Хорошо выпив, ребята отправились на поиски приключений - к трубам, где надеялись встретить бомжей. Как они сами потом рассказали, им просто хотелось «поунижать бездомных».

На трубах как раз находилась 41-летняя женщина. Сначала школьники отпинали ее ногами и избили стеклянной бутылкой, а затем, двое из подростков ее изнасиловали.

От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. У женщины было трое детей, родительских прав на которых она была лишена, но они живут в другом регионе.

СК РФ по Владимирской области сообщает, что ребята воспитывались в неблагополучных семьях, состояли на различных профилактических учетах, но трудно поддавались перевоспитанию.

Сейчас трое подростков, одному из которых уже стукнуло 18, содержатся под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру. Задержанные обвиняются в краже, причинении вреда здоровью, повлекшему за собой смерть, а так же в действиях сексуального характера.