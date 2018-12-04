100 тысяч детей во Владимирской области уже привились от гриппа

СЕГОДНЯ 15:46 2018-12-04T15:46:25+03:00

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Всего во Владимирской области уже сделали прививки от гриппа более 552 тысяч человек. Это больше трети населения области. Среди вакцинированных почти 100 тысяч детей. До начала эпидемии, которая прогнозируется на февраль 2019 года, планируется привить около 600 тысяч жителей региона, то есть до достижения пороговой цифры осталось совсем немного, около 50 тысяч человек.

Как сообщают специалисты владимирского Роспотребнадзора, сейчас в области нет эпидемиии ОРВИ, а вирусов гриппа и вовсе не выявлено, поэтому вакцинироваться можно спокойно.

Эпидемиологи напоминают: вакцинация – самый эффективный способ защитить себя и своих близких от гриппа. Однако надо помнить, что прививка защищает именно от гриппа, но не от многочисленных разновидностей ОРВИ.

Сделать бесплатную прививку против гриппа в поликлинике по месту жительства могут все желающие.