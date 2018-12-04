2018-12-04T15:57:24+03:00
Происшествия

Житель Владимира напился, угнал машину, сбил двух женщин и скрылся с места ДТП

Его задержали через несколько часов
Артём Черепанов
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3 декабря во второй половине дня в Юрьевце водитель машины "Ауди 100" сбил двух женщин, переходивших дорогу в неустановленном месте и скрылся с места ДТП. Пострадавшие 1949 и 1985 годов рождения с травмами были госпитализированы в больницу. Водителя объявили в розыск. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

Через несколько часов машину, сбившую женщин, заметили сотрудники полицейского наряда. Оказалось, что 45-летний мужчина машину угнал. За рулем он был пьяным, прав у мужчины не было.

По факту угона машины возбуждено уголовное дело. За оставление места ДТП и управление легковушкой в нетрезвом виде составлены протоколы об административном правонарушении. По факту ДТП проводится расследование.

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