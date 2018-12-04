2018-12-04T13:58:06+03:00
Спорт

Ковровская спортсменка стала вице-чемпионкой Европы по пауэрлифтингу

Российская женская сборная заняла первое место в общекомандном зачете
Алексей СУХОВ
Поделиться:
фото предоставлено департаментом физкультуры и спортафото предоставлено департаментом физкультуры и спорта
Изменить размер текста:

С 24 ноября по 2 декабря в литовском городе Каунасе проходил чемпионат Европы по классическому троеборью. В соревнованиях приняли участие 497 спортсменов из 29 стран.

По результатам трех упражнений ковровчанка Инна Филимонова набрала 430 кг, став лучшей в приседании (165 кг) и второй – в тяге (182,5 кг). В абсолютном зачете среди женщин Инна оказалась четвертой. Российская женская сборная заняла первое место в общекомандном зачете.

Андрей Костенко, представлявший Владимирскую область на чемпионате среди мужчин в категории до 74 кг, занял четвертое место с результатом 677,5 кг. При этом Костенко стал лучшим в приседании, взяв вес 252,5 кг. В общекомандном зачете россияне заняли второе место.

Также в Каунасе проходило первенство для юношей и девушек до 18 лет, а также юниоров и юниорок от 19 до 23 лет.

Мария Забелина, выступавшая от Владимирской области в категории до 47 кг, стала бронзовой призеркой среди юниорок.

Екатерина Назарова, выступавшая в весовой категории до 57 кг среди девушек до 18 лет, стала четвертой. При этом Назарова стала третьей в жиме лежа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во владимирских "Палатах" покажут театральные костюмы и уникальные декорации
На Марьинском полигоне уничтожили 418 килограммов хурмы и 25 килограммов орехов
К 230 жителям Селивановского района пришел газ
За 2018 год во Владимирской области обнаружили 399 поддельных купюр
Во Владимирской области за неделю заболело больше 10 тысяч человек
Ковровчанин печатал фальшивые деньги
Во Владимире временно отключат от электроэнергии целый район
Утро на дорогах Дубровы во Владимире: 3 км/ч
Жительница Вязников предстанет перед судом за гибель внучки
Трое владимирцев удостоились президентских наград
На Южном объезде Владимира столкнулись три фуры
Зимой дороги Владимирской области будут чистить больше 1000 машин
Владимирцев приглашают на солоухинские чтения
Во Владимире открывается Гостиная примирения
В Судогде парень угнал машину и спалил ее
Во Владимире 5 декабря перекроют центр ради крестного хода
Владимирец осужден за попытку убийства знакомой
Компании МСБ могут за 5 минут получить в Промсвязьбанке онлайн-кредит на сумму до 5 млн рублей
Антон и Виктория Макарские снимали передачу о святынях Вдадимирской земли
«Ростелеком» победил в конкурсе «ВладимирПриз»
Владимирские спортсмены взяли золото и бронзу на чемпионате России по рукопашному бою
В парке "Дружба" открылась лыжная база
Во Владимире бывший полицейский "сливал" информацию о трупах и давал контакты родственников погибших
Муромская аптека не выдавала бесплатное лекарство онкобольной