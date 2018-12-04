2018-12-04T13:58:06+03:00
Спорт

Ковровская спортсменка стала вице-чемпионкой Европы по пауэрлифтингу

Российская женская сборная заняла первое место в общекомандном зачете
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом физкультуры и спортафото предоставлено департаментом физкультуры и спорта
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С 24 ноября по 2 декабря в литовском городе Каунасе проходил чемпионат Европы по классическому троеборью. В соревнованиях приняли участие 497 спортсменов из 29 стран.

По результатам трех упражнений ковровчанка Инна Филимонова набрала 430 кг, став лучшей в приседании (165 кг) и второй – в тяге (182,5 кг). В абсолютном зачете среди женщин Инна оказалась четвертой. Российская женская сборная заняла первое место в общекомандном зачете.

Андрей Костенко, представлявший Владимирскую область на чемпионате среди мужчин в категории до 74 кг, занял четвертое место с результатом 677,5 кг. При этом Костенко стал лучшим в приседании, взяв вес 252,5 кг. В общекомандном зачете россияне заняли второе место.

Также в Каунасе проходило первенство для юношей и девушек до 18 лет, а также юниоров и юниорок от 19 до 23 лет.

Мария Забелина, выступавшая от Владимирской области в категории до 47 кг, стала бронзовой призеркой среди юниорок.

Екатерина Назарова, выступавшая в весовой категории до 57 кг среди девушек до 18 лет, стала четвертой. При этом Назарова стала третьей в жиме лежа.

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