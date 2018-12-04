Во владимирских "Палатах" покажут театральные костюмы и уникальные декорации

СЕГОДНЯ 13:28 2018-12-04T13:28:24+03:00

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На выставке "Русская история на театральной сцене" будут представлены более 70 предметов.

Среди экспонатов – подлинные эскизы костюмов и декораций, выполненные театральными художниками второй половины XIX века, в том числе и такими известными, как Петров-Водкин, Коровин, Бенуа.

Особым украшением проекта станут театральные костюмы и предметы, созданные по эскизам нашего современника, народного художника России Эдуарда Кочергина. Каждый костюм повторяет не только основные формы кроя, но и мельчайшие детали украшений. На выставке будут представлены сценические костюмы царя Фёдора и царицы Ирины к спектаклю «Царь Фёдор Иоаннович», царя Ивана Грозного и царицы Марии Фёдоровны к спектаклю «Смерть Иоанна Грозного».

Кроме того, на выставке можно будет увидеть уникальный макет декорации к опере «Жизнь за царя» (Иван Сусанин), созданный в 1892 году для Венской международной музыкальной и театральной выставки.

Выставка откроется 10 декабря.