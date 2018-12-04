На Марьинском полигоне уничтожили 418 килограммов хурмы и 25 килограммов орехов
Владелец продукции не представил необходимые документы
фото с официального сайта областного управления Россельхознадзора
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На одном из складов Гусь-Хрустального областное управление Россельхознадзора обнаружило продукцию неустановленного происхождения - 418 кг хурмы и 25 кг орехов.
Владелец продукции не представил необходимые документы, а также на упаковочной таре не было маркировки.
Продукция была изъята и уничтожена 30 ноября на «Марьинском» полигоне бытовых отходов.