2018-12-04T13:15:33+03:00
Общество

На Марьинском полигоне уничтожили 418 килограммов хурмы и 25 килограммов орехов

Владелец продукции не представил необходимые документы
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта областного управления Россельхознадзорафото с официального сайта областного управления Россельхознадзора
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На одном из складов Гусь-Хрустального областное управление Россельхознадзора обнаружило продукцию неустановленного происхождения - 418 кг хурмы и 25 кг орехов.

Владелец продукции не представил необходимые документы, а также на упаковочной таре не было маркировки.

Продукция была изъята и уничтожена 30 ноября на «Марьинском» полигоне бытовых отходов.

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