2018-12-04T12:59:41+03:00
Общество

К 230 жителям Селивановского района пришел газ

4 декабря состоится торжественное открытие межпоселкового газопровода от посёлка Красная Ушна до деревень Жары, Юромка и посёлка Костенец
Алексей СУХОВ
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Строительство распределительных газопроводов по деревне Жары выполнено в 2017 году по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Владимирской области».

А программа газификации за счёт денежных средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям «Газпром газораспределение Владимир» позволила обеспечить голубым топливом жителей деревни Юромка и посёлка Костенец.

Всего на этом участке построено 12 километров межпоселкового газопровода и свыше 6 километров распределительных газовых сетей. Общая стоимость проекта превысила 9 миллионов рублей. Возможность использовать природный газ для коммунальных нужд получили 230 потребителей.

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