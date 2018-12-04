Во Владимирской области за неделю заболело больше 10 тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:51 2018-12-04T12:51:28+03:00

Грипп в регион пока не пришел

Изменить размер текста: A A

За минувшую неделю в области в больницы с простудой пришло 10 078 человек, среди них – 6 560 детей, что ниже эпидемического порога на 2,6 %.

Во Владимире за прошедшую неделю за медицинской помощью обратилось 3 604 человека, среди них – 2 124 ребенка, что выше эпидпорога на 15,8%.

- При исследовании материала от больных с клиникой ОРВИ на прошедшей неделе вирусов гриппа не обнаружено, были выявлены другие респираторные вирусы (1- парагрипп). - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено в В Собинском районе – 118,3, во Владимире – 100,24, в Киржачском районе – 73,29 и в Кольчугинском районе – 78,3.