Ковровчанин печатал фальшивые деньги

СЕГОДНЯ 12:50 2018-12-04T12:50:20+03:00

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1 декабря, после визита молодого ковровчанина в магазин, там заметили подозрительную купюру. Сотрудники продуктового сразу же обратились в полицию. Просмотрев повторы с видеокамер, полицейский выяснили, как выглядит подозреваемый и в тот же день задержали его.

Выяснилось, что подозреваемый сам изготавливал фальшивые денежные купюры 2 000 рублей с помощью копировально-множительной техники, а затем тратил их в кафе и магазинах.

Попался он пока что в трех различных заведениях. Но полицейские проверяют, где еще юноша мог оставить фальшивые деньги.