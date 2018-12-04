2018-12-04T12:50:20+03:00
Происшествия

Ковровчанин печатал фальшивые деньги

Попался на камерах видеонаблюдения в магазине
Артем Бердник
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1 декабря, после визита молодого ковровчанина в магазин, там заметили подозрительную купюру. Сотрудники продуктового сразу же обратились в полицию. Просмотрев повторы с видеокамер, полицейский выяснили, как выглядит подозреваемый и в тот же день задержали его.

Выяснилось, что подозреваемый сам изготавливал фальшивые денежные купюры 2 000 рублей с помощью копировально-множительной техники, а затем тратил их в кафе и магазинах.

Попался он пока что в трех различных заведениях. Но полицейские проверяют, где еще юноша мог оставить фальшивые деньги.

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