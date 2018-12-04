Во Владимире временно отключат от электроэнергии целый район

СЕГОДНЯ 11:51 2018-12-04T11:54:58+03:00

Электричества не будет три дня

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РЭС г. Владимира АО "ВОЭК" сообщает, что 6 и 9 декабря Вологодский филиал ПАО «ФСК ЕЭС» с 04 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. будет производить отключение электроэнергии в связи с производством неотложных ремонтных работ у потребителей, запитанных с ПС 110 кВ "Магнит" по сетям АО "ВОЭК". Отключение затронет:

Многоквартирные жилые дома №№19-а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 39 по ул. Новгородская;

Частные индивидуальные жилые дома по улицам Полянка, Славянская, Славянская-Нагорная, Славянский пр-д, Опольевская, Фалалеевская, Еланская, Еланский пр-д, Горицкая, Аграрная.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Просим с пониманием отнестись к временным трудностям.