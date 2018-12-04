Жительница Вязников предстанет перед судом за гибель внучки

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-04T10:57:40+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы Вязников, обвиняемой в гибели своей внучки. Женщина, у которой помимо внуков есть еще и трое детей от 2 до 8 лет, не досмотрела за ребенком, утонувшем в домашнем пруду.

19 августа дома у бабушки гостили двое внуков. Среди них была девочка в возрасте 1 год и 8 месяцев. В определенный момент закапризничал младший сын женщины. Она пошла на его успокаивать и оставила внучку у смородинного куста. Сказала: "Жди и ешь ягоды".

Оставленная без присмотра девочка пошла к домашнему пруду и упала в воду. Через несколько минут женщина вернулась и заметила, что внучки на месте нет. Бросившись к пруду, она увидела девочку в воде и вызвала скорую помощь. Спасти малышку врачам не удалось.

При этом, Следком сообщает, что пруд шириной 4 метра и глубиной 1 метр не был огражден.

Женщина признала свою вину. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.