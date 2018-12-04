2018-12-04T09:18:20+03:00
Происшествия

На Южном объезде Владимира столкнулись три фуры

В аварии есть пострадавшие
Вероника ПАНИНА
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На Южном объезде Владимира, на повороте в районе Колокши, около 4.30 утра 4 декабря произошла серьезная авария. Как сообщает пресс-служба владимирского МЧС, сообщение о ДТП поступило оперативному дежурному в 4.48 утра. На трассе столкнулись сразу три грузовых автомобиля. В аварии пострадал водитель одной из фур, о его состоянии пока данных нет. Спасатели работают на месте происшествия, всего в ликвидации последствий ДТП принимают участие 22 человека и 7 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек и 2 единицы техники. Движение в обе стороны по Южному объезду затруднено, стоят пробки длиной около пяти километров. При этом на Яндекс.Картах появилось сообщение о том, что на дорогу упал вертолет. В МЧС не подтверждают этой информации, а пользователи соцсетей опровергают, утверждая, что это старая неумная шутка.

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