2018-12-03T20:48:25+03:00
Общество

Зимой дороги Владимирской области будут чистить больше 1000 машин

Уже заготовлено заготовлено более 228 тысяч тонн пескосоляной смеси
Алексей СУХОВ
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- Для выполнения работ по содержанию дорог Владимирской области протяжённостью 5161 км подготовлено 398 единиц специализированной техники, заготовлено более 228 тысяч тонн пескосоляной смеси, – сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства областной администрации.

Ситуацию на дорогах круглосуточно контролируют специалисты дежурно-диспетчерской службы «Владупрадор». Кроме того, ежедневно дежурят сотрудники дорожных организаций региона.

В зимнем содержании автодорог Владимирской области местного значения протяжённостью 9543 км будет задействовано 659 единиц дорожной техники.

Муниципалитетам купили и передали 28 единиц спецтехники, в том числе 14 самоходных автогрейдеров, 6 комбинированных дорожных машин, а также фронтальные мини-погрузчики, снегопогрузчики, подметально-уборочных машины.

Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Москвы в 2018 году в собственность 33-го региона передано 30 единиц специализированной техники, которые уже распределены по муниципалитетам.

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