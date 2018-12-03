2018-12-03T20:40:37+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают на солоухинские чтения

Гостям покажут редкие фото- и видеодокументы
Алексей СУХОВ
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7 декабря Центральная городская библиотека (Суздальский проспект, д. 2) приглашает на солоухинские чтения «И отчий дом, и вся Россия…», посвященные памяти нашего земляка Владимира Солоухина.

Владимир Солоухин — видный представитель отечественной «деревенской прозы» второй половины ХХ века, поэт, публицист, обладавший всероссийской и мировой известностью. Однако Солоухин всегда подчеркивал свою принадлежность к родному краю. Немало книг он посвятил Владимирской земле. Вот только несколько названий: «Владимирские проселки», «Свидание в Вязниках», «Олепинские пруды»…

Отрывки из этих и других произведений Владимира Алексеевича, поэтические сочинения автора, песни на его стихи — все это услышат участники солоухинских чтений. Гостям мероприятия будут продемонстрированы редкие фото- и видеодокументы, а также материалы книжной выставки, представляющей лучшие произведения Солоухина и литературу о нем.

Начало - в 15 часов.

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