В Судогде парень угнал машину и спалил ее
Он всего лишь хотел покататься по городу
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В середине ноября в полицию поступило сообщение о том, что на обочине нашли сгоревший автомобиль.
По информации пресс-службы УМВД, полицейские установили, что владелец машины - 48-летний местный житель - искал ее. Как выяснилось позже, 17-летний парень угнал машину, чтобы покататься, но не справился с управлением и съехал в кювет. Чтобы скрыть следы, он поджог машину. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.
Теперь его осудят по двум статьям - за неправомерное завладение автомобилем и за умышленное уничтожение или повреждение имущества.