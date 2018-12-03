В Судогде парень угнал машину и спалил ее

3 Дек. 17:38 2018-12-03T17:38:47+03:00

Он всего лишь хотел покататься по городу

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В середине ноября в полицию поступило сообщение о том, что на обочине нашли сгоревший автомобиль.

По информации пресс-службы УМВД, полицейские установили, что владелец машины - 48-летний местный житель - искал ее. Как выяснилось позже, 17-летний парень угнал машину, чтобы покататься, но не справился с управлением и съехал в кювет. Чтобы скрыть следы, он поджог машину. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

Теперь его осудят по двум статьям - за неправомерное завладение автомобилем и за умышленное уничтожение или повреждение имущества.