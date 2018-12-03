Во Владимире 5 декабря перекроют центр ради крестного хода

3 Дек. 15:57 2018-12-03T15:57:37+03:00

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5 декабря во Владимире пройдет очередной крестный ход. Связан он будет с празднованием дня памяти князя Александра Невского, почитаемого православными как святой. День памяти приходится на 6 декабря.

На время проведения крестного хода, организуемого Владимирской епархией накануне, 5 декабря с 15.00 до 16.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе.

Движение транспорта предусмотрено в объезд по улицам Гагарина, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-Лабе.