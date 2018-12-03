Владимирец осужден за попытку убийства знакомой
Обидевшись, он схватился за нож
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Кровавой ссорой закончились посиделки владимирцев, собравшихся вечером в конце ноября прошлого года. Несколько часов собравшиеся отдыхали и выпивали, но в какой-то момент пара гостей поспорила. Обидевшись и решив отомстить, мужчина схватился за нож, набросился на подругу и попытался перерезать ей горло. Услышав женские крики, на помощь прибежал находившийся в соседней комнате гость, спас жертву и вызвал полицию. Приехавшие медики спасли пострадавшую, а преступнику за покушение на убийство, дали реальный срок – семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.