Антон и Виктория Макарские снимали передачу о святынях Вдадимирской земли

3 Дек. 14:24 2018-12-03T14:26:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Популярные артисты и супруги Антон и Виктория Макарские побывали во Владимирской области. В регионе они снимали серию для передачи "Святыни России".

В новом выпуске зрители увидят Успенский собор, Свято-Боголюбский монастырь, Рождественский собор и святыни Мурома.

В своем инстаграме Макарские выложили фото, на котором изображены раки с мощами Петра и Февронии Муромских, чтобы каждый мог помолиться о благополучии своей семьи.

Передача "Святыня России" выходит на канале "Спас".