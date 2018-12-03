Антон и Виктория Макарские снимали передачу о святынях Вдадимирской земли
Передача "Святыня России" выходит на канале "Спас"
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Популярные артисты и супруги Антон и Виктория Макарские побывали во Владимирской области. В регионе они снимали серию для передачи "Святыни России".
В новом выпуске зрители увидят Успенский собор, Свято-Боголюбский монастырь, Рождественский собор и святыни Мурома.
В своем инстаграме Макарские выложили фото, на котором изображены раки с мощами Петра и Февронии Муромских, чтобы каждый мог помолиться о благополучии своей семьи.
Передача "Святыня России" выходит на канале "Спас".