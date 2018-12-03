2018-12-03T13:59:47+03:00
Спорт

Владимирские спортсмены взяли золото и бронзу на чемпионате России по рукопашному бою

В соревнованиях участвовали почти 250 спортсменов из 45 регионов России
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом физкультуры и спортафото предоставлено департаментом физкультуры и спорта
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Чемпионат России по рукопашному бою проходил с 30 ноября по 2 декабря в красноярском универсальном спортивном зале многофункционального спортивного комплекса «Сопка».

В общей сложности в соревнованиях участвовали почти 250 спортсменов из 45 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Московской, Орловской, Брянской, Астраханской, Амурской областей, Алтайского, Камчатского, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Приморского, Ставропольского, Хабаровского краев, а также республик Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Тыва, Хакасия и других субъектов страны.

Владимирские спортсмены вернулись домой с медалями. Мовсар Баймасханов стал лучшим в весовой категории 75 кг и отобрался на чемпионат Мира по рукопашному бою, который пройдет в 2019 году в Санкт-Петербурге.

Расул Гаджимагомедов выступал в весовой категории 70 кг и, войдя в тройку лидеров по итогам турнира, отобрался на Кубок Мира по рукопашному бою.

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