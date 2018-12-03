3 Дек. 13:48 2018-12-03T13:51:28+03:00

Там можно взять напрокат лыжи за символическую цену

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1 декабря в парке "Дружба" открылась лыжная база. Так что у кого нет своих лыж, тот может взять их напрокат. Стоимость проката для взрослых - 100 рублей в час, для детей - 50 рублей. В залог можно оставить паспорт или 3 тысячи рублей.

На базе работает раздевалка (10 рублей за все время катания), также там можно согреться, выпив горячего чая или кофе.

Лыжная база работает с 10 до 18 часов. Без перерыва и выходных.