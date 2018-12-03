Во Владимире бывший полицейский "сливал" информацию о трупах и давал контакты родственников погибших

СЕГОДНЯ 13:03 2018-12-03T13:13:26+03:00

За это ритуальная фирма заплатила ему почти 100 тысяч рублей

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Решением Камешковского райсуда удовлетворены исковые требования прокурора города Владимира о взыскании с бывшего полицейского в бюджет РФ незаконно полученного дохода размере 94 тысяч рублей.

Гуденко осужден приговором Ленинского райсуда за получение должностным лицом взятки. Его лишили свободы на 3 года и 1 месяц.

С 11 марта по 27 июня 2017 года Гуденко был начальником смены дежурной части УМВД по Владимирской области. Используя свое служебное положение, он получил 94 тысячи рублей. Деньги ему передали за то, что он "сливал" ритуальной фирме информацию об обнаружении трупов и говорил адреса и телефоны их родственников.

Весь полученный Гуденко доход подлежит взысканию в казну государства.