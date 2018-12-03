Муромская аптека не выдавала бесплатное лекарство онкобольной

3 Дек. 12:58 2018-12-03T12:58:04+03:00

В аптеке его просто не было

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Женщина-инвалид первой группы по онкологическому заболеванию обратилась с рецептом в муромскую аптеку, чтобы ей выдали льготное лекарство «Фулвестрант». Препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Как сообщает областная прокуратура, по законодательству «Фулвестрант» должен выдаваться бесплатно по рецепту в течение 10 дней с момента обращения. Но больше месяца аптека не выдавала женщине лекарство - в аптеке его просто не было. Больная сама купила его за 40 тысяч рублей, чтобы не прерывать курс лечения.

Муромским городским прокурором в суд направлено исковое заявление к аптеке о взыскании суммы, затраченной на лечение. Исковое заявление находится на рассмотрении.