Гусевчанин может просидеть в колонии 10 лет за наркотики в крупном размере
Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя города Гусь-Хрустальный, которого обвинили в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.
Полицейские задержали мужчину в сентябре и при личном досмотре у него нашли полимерный сверток с порошкообразным содержимым внутри.Как установила экспертиза, это был синтетический наркотик массой 1,27 грамма.
Как сообщила пресс-служба УМВД, обвиняемый вину признал и сказал, что покупал наркотики для личного потребления.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.
Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание - лишение свободы до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.