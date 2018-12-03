2018-12-03T12:41:21+03:00
Происшествия

Гусевчанин может просидеть в колонии 10 лет за наркотики в крупном размере

Также он выплатит штраф до 500 тысяч
Валерия Рудометова
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя города Гусь-Хрустальный, которого обвинили в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

Полицейские задержали мужчину в сентябре и при личном досмотре у него нашли полимерный сверток с порошкообразным содержимым внутри.Как установила экспертиза, это был синтетический наркотик массой 1,27 грамма.

Как сообщила пресс-служба УМВД, обвиняемый вину признал и сказал, что покупал наркотики для личного потребления.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание - лишение свободы до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

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