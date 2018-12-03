2018-12-03T11:36:49+03:00
Экономика

Владимирская область заняла 62-ое место в российском зарплатном рейтинге

В регионе формируется бизнес, ориентированный на столицу
Сергей МОРКОВКИН
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Агентство РИА "Рейтинг" составило традиционный рейтинг зарплат в регионах страны. На этот раз подсчету подверглось количество людей, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц и тех, кто получает меньше 15 тысяч рублей. Владимирская область заняла в этом рейтинге 62-ое место.

Доля зарабатывающих более 100 тысяч рублей во Владимирской области - чуть больше 1%. Меньше 15 тысяч рублей зарабатывают 24% жителей. Это далеко не худший результат среди российских регионов.

В лидерах традиционно Москва и регионы северной части страны. РИА "Рейтиг" отмечает, что в Центральной России практически нет богатых регионов. Зато в областях вокруг Москвы "наблюдается процесс относительно быстрого формирования высокопроизводительного бизнеса, ориентированного на московский рынок, что ведет к росту числа высокооплачиваемых работников, и следовательно, приводит к более высокому расположению данных регионов в рейтинге. Возможно, со временем эта тенденция дотянется и до других регионов центральной России".

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